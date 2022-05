Rita De Crescenzo apre un negozio: "Ecco che cosa venderemo"

Rita De Crescenzo è diventata imprenditrice: ha deciso di aprire un negozio. La nota e controversa tiktoker napoletana lo ha raccontato sui social il 13 maggio scorso: “Stiamo cominciando ad allestire. Tra poco ci sarà una grande sorpresa”.

“Cosa venderemo? Borse, asciugamani, teli, magliette, ci saranno le cose per la scuola, per il Natale. Sarà tutto ‘svergognat’”, ha spiegato. “Mi sono comprata il marchio, ho fatto tutto con il commercialista. Anzi, come vi ho già detto: mi servirebbe una ragazza. Se qualcuno vuole venire a lavorare con me, la metterò a posto (in regola, ndr). Non terrò nessuno in nero”, aggiunge. Insomma si fa sul serio e nel segno della legalità. Non è chiaro dove si trovi il suo negozio, ma lo scopriremo presto.

Insomma, dopo qualche vicenda giudiziaria, molte polemiche ed un successo social strepitoso – ha più di 848mila follower su TikTok e 127mila su Instagram – per la 44enne è arrivato il momento di fare le cose per bene.