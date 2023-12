Rita De Crescenzo "addobbata" per Natale: le esilaranti immagini sono virali - VIDEO

Sui social è virale un video che mostra Rita De Crescenzo in versione natalizia. La nota tiktoker partenopea si è mostrata tutta "addobbata", con tante lucine di Natale. Ma non è tutto. La De Crescenzo, infatti, con un inglese maccheronico ha augurato a tutti buone feste, intonado anche alcuni classici natalizi. Come detto il video ha subito fatto il giro del web, facendo registrare un boom di like e condivisioni.