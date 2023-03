Rita De Crescenzo con la maschera di Osimhen: "Ecco cosa faccio se vince il Napoli" - VIDEO

Il Napoli continua a far registrare vittorie e otitime prestazioni, facendo sognare il terzo Scudetto ai tifosi. Tra questi c'è anche Rita De Crescenzo che, sui social, annuncia: "Sto preparando la canzone sul Napoli. Non mi copiate come sempre".

“Mi metto sopra a un pullman, come accade nel film di Titanic, e faccio tutto il giro della città. Sarà un autobus scoperto. Mio figlio già sta organizzando tutto”. La tiktoker, in un altro video, si è mostrata anche con la mascherina protettiva dell'attaccante azzurro Osimhen. Il video è diventato subito virale ed ha fatto im pazzire i fan.