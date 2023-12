Rita De Crescenzo litiga con un ragazzo di colore: "Già è assaje che vi ospitiamo" - VIDEO

Rita De Crescenzo litiga con un ragazzo di colore. A raccontarlo è la stessa tiktoker in un video. Rita, in particolare, parla di un diverbio avuto con un giovane che - verosimilmente - stava per scaricare un furgone nei pressi della sua abitazione. La De Crescenzo contrariata dal fatto avrebbe risposto a tono e ne sarebbe nato un alterco.

Nel video postato la De Crescenzo premette di non essere "razzista", ma di aver solo reagito alla scostumatezza del giovane. "Gli ho detto di fare l'educato perché già è tato che vi osptiamo a Napoli e vi trattiamo bene, soprattutto io. Quello mi ha risposto male e non ci posso pensare. Ma veramente questi so trasut'e stritt'e se so mmis'e chiatt. Ma tutto bene?", dice la tiktoker nel video diventato subito virale.