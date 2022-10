Rita De Crescenzo a Le Iene, la sua storia: incinta a 12 anni, la camorra e il successo

La puntata di ieri de Le Iene ha dedicato un servizio alla napoletana Rita De Crescenzo, tiktoker famosa anche al di fuori del social network a al centro nei mesi scorsi di numerose polemiche.

Ad intervistarla è stato Nicolò De Devitiis, che ha ricostruito la sua vita e la sua sopraggiunta notorietà. Una vita precoce quella della tiktoker, e cominciata in ambienti attigui alla camorra. Aveva 12 anni quando rimase incinta di un uomo del clan dei Contini, col quale si separò quasi subito dopo aver messo alla luce il primo figlio. Nel 2017 venne arrestata nell'ambito di un'inchiesta sullo spaccio di droga operato dal clan Elia. Le indagini documentavano che De Crescenzo vendesse droga insieme a suo figlio 12enne. Dopo quelle accuse, perse la patria potestà.

Poi il successo. “Stavo litigando con una signora e da qui le ho detto: 'Ce la fai a combattermi? Mettiti la fascia in fronte e scendi in campo. Svergognata'”. È diventato un tormentone e lei si è ritrovata ad incidere una canzone che ancora oggi canta alle feste private cui viene chiamata ad esibirsi.

Concerti che le fruttano 12mila euro al mese – racconta a Le Iene – “Fatturati, pago l’Iva”, spiega. Documenta tutto su Tiktok, accresce i suoi follower, intanto ha aperto un negozio di cosmetici (alcuni di gusto quantomeno discutibile) chiamato lo Svergognata Shop.

La De Crescenzo e De Devitiis per le strade di Napoli mostrano quanto sia difficile per lei passare inosservata (viene fermata, salutata, filmata), lei pare godersela. Il servizio mostra anche un suo concerto, col pubblico che si diverte per gli interi 40 minuti.

“Io ballo e mi diverto, non ho mai dato un brutto esempio”, sostiene. E sui suoi problemi con la giustizia si difende: “Sono tutte cavolate, sono stata arrestata ma non stavo bene: facevo uso di sostanze stupefacenti e psicofarmaci. Non ho mai negato questo”.