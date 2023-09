Rita De Crescenzo vuole il Grande Fratello, appello a Signorini: "Prendi me. Gli ascolti si alzano"

Il Grande Fratello è iniziato, ma c'è chi ancora spera di poter entrare nella casa più spiata d'Italia. Questo, ad esempio, è il caso di Rita De Crescenzo che halanciato un accorato appello ad Alfonso Signorini. La nota tiktoker partenopea, attraverso i suoi canali, ha detto: "Questo video è per il signor Alfonso Signorini. Il Grande Fratello è molto bello. In casa c'è gente comune come noi, ma gli ascolti sono pochi. Prendete noi di Tiktok.

La gente si diverte di più, sarebbe più bello. Con noi fareste 80milioni di spettatori".Rcordiamo che qualche mese fa la De Crescenzo aveva lanciato l'idea di un Grande Fratello tutto "made in Napoli", ma al momento non c'è ancora niente di concreto.