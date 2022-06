Rita De Crescenzo: "Vi spiego come rubai il cadavere di mio padre". Nuova bufera social per la tiktoker

Torna a far parlare di sé Rita De Crescenzo che racconta - ovviamente sui social - una storia che sembra quasi assurda. La De Crescenzo, infatti, nell'interagire in diretta con i propri followers racconta di quando avrebbe rubato la salma del padre dall'ospedale. In sintesi, la tiktoker racconta di aver perso la ragione dopo che le è stato comunicato il decesso del padre e di essersi recata in ospedale - qualche ora dopo - con una pistola giocattolo con la quale avrebbe rubato la salma, poi caricata su un taxi.

La De Crescenzo, incalzata anche dai suoi fan, entra nello specifico. “La dottoressa ci ha detto di chiamare un’ambulanza privata, ma poi l'ha fatto portare nella sala mortuaria". "Quando me l'hanno detto - spiega ancora - sono andata all'ospedale con una pistola giocattolo, l’ho puntata contro la guardia giurata e gli ho detto di aprire la porta".

Ma non è tutto. La De Crescenzo, infatti, svela particolari ancora più inquietanti. "Così ho rubato il cadavere di papà avvolto in un lenzuolo. Poi ho messo il cadavere di mio padre in un taxi”. E una volta scoperta? La tiktoker risponde anche a questo. "Quando se ne sono accorti sono venute tutte le guardie a casa mia. Con una cascia di zinco volevano portarsi via mio padre dal letto. Hanno arrestato a me e le mie zie". Poi, ridendo, conclude: "Ora non posso più rubare altri morti".

Il video-racconto è diventato subito virale, ma - ovviamente - non sono mancate le critiche con molti utenti che hanno condiviso messaggi di condanna.