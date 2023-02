Rita De Crescenzo al funerale di Maurizio Costanzo: "Sono rimasta fuori" - VIDEO

Anche Rita De Crescenzo ha voluto tributare l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo. La nota tiktoker partenopea è volata a Roma dove oggi pomeriggio, nella chiesa degli Artisti, si sono tenuti i funerali dell'amato autore e giornalista, morto venerdì scorso a 84 anni.

Al suo arrivo, però, la De Crescenzo ha trovato già la chiesa gremita e si è dovuta "accontentare" di partecipare alla funzione nello spazio esterno. Nel filmato, postato sui social, la tiktoker ha rinnovato anche le proprie condoglianze a Maria De Filippi - moglie di Costanzo - e ai figli. La sua presenza, tuttavia, non è passata inosservata e in tanti l'hanno fermata per un saluto o un selfie.