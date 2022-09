Rita De Crescenzo "vola" a Milano da Corona: "Mi ha fatto una proposta"

Rita De Crescenzo vola a Milano per incontrare Fabrizio Corona. Tra la nota tiktoker e il "re" dei paparazzi, infatti, sta per nascere un'importante collaborazione. I dettagli dell'operazione, però, sono ancora un mistero. Tuttavia la De Crescenzo, via social, spiega: "Sono stata a casa sua, ma ci devo pensare bene. Io sono fatta così. Ho ricevuto una proposta di lavoro. Tra una quindicina di giorni lui verrà da me e ne parleremo con mio marito e i miei figli".

L'incontro fra i due aveva già fatto notizia qualche giorno fa quando, sempre sui social, è comparso un video nel quale si mettono a ballare "Svergognata", il virale brano della De Crescenzo. Tante le visualizzazioni, così come tanti sono stati i commenti. Curiosi i fan dei due di capire cosa bolle in pentola.