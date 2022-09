Rita De Crescenzo sulla Meloni: "Mo fa fare la fame a tutti" - VIDEO

Rita De Crescenzo commenta l'esito delle Politiche. In particolare la nota tiktoker commenta l'affermazione di Giorgia Meloni e del suo partito, dicendosi preoccupata per quelle che potrebbero essere alcune delle azioni di Governo in programma.

La De Crescenzo - incalzata da una voce fuori campo - assume un tono allarmante quando gli viene detto che la Meloni "vuole togliere il Reddito di Cittadinanza" e che è "contro i gay". La tiktoker, dopo aver detto "Questa fa fare la fame a tutti", chiude il video dicendo "scendiamo in piazza e togliamo le carte da mano a questa". Il video, neanche a dirlo, è diventato subito virale ed ha raccolto tanti commenti e condivisioni.