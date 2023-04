Rita De Crescenzo va in crociera: le immagini diventano virali - VIDEO

Rita De Crescenzo va in crociera. La nota tiktoker partenopea è salita a bordo di una nota nave per un periodo di vacanbza con il marito. Ovviamente tutto viene documentato sui social con diversi video, subito diventati virali.

Con la coppia ci sarebbero anche altri amici, ma la protagonista assoluta resta Rita. La tiktoker è partita da Napoli in aereo per raggiungere Malta per l'imbarco. Le immagini, come detto, sono diventate subito virali e i fan di Rita si sono scatenati con commenti e condivisioni.