Rita De Crescenzo sotto casa di Maria De Filippi: "Le ho portato zucchero e caffè" - VIDEO

Rita De Crescenzo si presenta sotto casa di Maria De Filippi per farle le condoglianze dopo la morte di Maurizio Costanzo. La tiktoke, come spiegato in un video social, ha parlato con il portiere, portando con s+ zucchero e caffè.

"Sono alle spalle della villa dove abita Maria. Il pacco col caffé sta qui. Quando prometto una cosa ai miei followers, lo faccio. Lascio tutto al portiere perché la De Filippi non c’è", ha spiegato. Il video è diventato subito virale, raccogliendo centinaia di commenti degli utenti divertiti.