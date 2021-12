Rita De Crescenzo a Barbara D'Urso: "Perché avete cancellato i miei video?"

Nuovo video per Rita De Crescenzo che, questa volta, si rivolge a Barbara D'Urso. La nota tiktoker, alcuni giorni fa, ha diffuso un video nel quale chiede spiegazioni alla conduttrivce napoletana.

La De Crescenzo, in sostanza, "denuncia" la scomparsa di alcuni suoi video da youtube, registrati quando venne decapitata la statua di Padre Pio sul lungomare di Napoli. In quella occasione, a detta della tiktoker, diversi giornalisti si rivolsero a lei e la intervistarono, ma di quelle immagini non c'è più alcuna traccia. Di seguito il video.