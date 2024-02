Rita De Crescenzo: "Sindaco, anche a me spetta un riconoscimento. Sono un orgoglio per Napoli" - VIDEO

Rita De Crescenzo lancia, via social, un appello al sindaco Manfredi dopo il riconoscimento a Geolier per la partecipazione a Sanremo. La nota tiktoker sostiene di "meritare" anche lei un riconoscimento per la sua storia. "Anche io sono una soddisfazione per la città, un esempio di rinascita", dice la De Crescenzo.

"Posso essere un esempio per i giovani, per chi fa uso di droghe e psicofarmaci. Vorrei dare a voce a questa mia rinascita. Forse lei può darmi una mano. Ho sbagliato e pagato sulla mia pelle. Non ho mai fatto del male a nessuno. Si parla sempre male di me. Sindaco, se fate qualche grande evento vorrei partecipare per dare la mia testimonianza. Vorrei organizzare qualcosa, anche nelle comunità, anche se non so esprimermi bene. Sono una grande vittoria per Napoli perché sono cambiata tanto".