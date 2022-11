Maria muore in un incidente ferroviario, l'appello di Rita De Crescenzo: "Vogliamo giustizia" - VIDEO

Chiede giustizia Rita De Crescenzo per la strage ferroviaria di Andria-Corato e in particolare per la morte di Maria Aloysi. La nota tiktoker partenopea è protagonista di un video diventato subito virale sui social. Le immagini mostrano la De Crescenzo accanto alla sorella della vittima, Anna, mentre tengono fra le mani uno striscione dell'associazione nata dopo la strage.

L'incidente ferroviario tra Andria e Corato è avvenuto il 12 luglio 2016 nelle campagne tra la stazione di Andria e la stazione di Corato, al km 51 della ferrovia Bari-Barletta. Una collisione frontale fra due treni della società Ferrotramviaria ha causato la morte di 23 persone e il ferimento di 57 passeggeri. Si è trattato del più grave disastro ferroviario mai avvenuto in Puglia.