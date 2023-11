Rita De Crescenzo consegna la colazione ad una coppia ai domiciliari: è polemica - VIDEO

Sui social è virale un video di Rita De Crescenzo mentre consegna una delle sue "box" a domicilio. La nota tiktoker, già da qualche settimana, offre ai suoi fan la possibilità di acquistare a 300 euro una scatola regalo che contiene - tra l'altro - anche molti gadget del suo negozio "Svergognata". L'ultima consegna, però, ha fatto molto discutere visto che i destinatari sono agli arresti domiciliari.

C'è da chiarire che agli arresti domiciliari è possibile ricevere consegne, cibo da asporto - e cose del genere - purchè non si entri in contatto diretto con altre persone provenienti dall'esterno. La De Crescenzo, infatti, ha lasciato la box su una sedia all'esterno dell'appartamento dei due destinatari, non in frangendo alcuna legge. Il video, tuttavia, ha raccolto tantissimi commenti negativi.