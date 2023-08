Rissa e sputi davanti al Castel dell'Ovo |VIDEO

Scene di ordinaria follia sul Lungomare di Napoli. In via Partenope, all'altezza del Castell'Ovo, il cellulare di un passante ha ripreso una strana quanto inquietante scena. In pieno giorno, un uomo in costume si è+ avvicinato a un altro, anch'esso in costume da bagno, lo ha afferrato e atterrato. Da terra ha continuato a colpirlo, mentre la presunta vittima non ha accennato ad alcuna reazione.

Solo l'intervento degli astanti ha separato i due, ma a quel punto il presunto aggressore ha cominciato a sputare in direzione dell'altro uomo ancora a terra. I motivi del litigio non sono chiari. Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram del deputato Francesco Borrelli.