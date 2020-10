A Napoli questo fine settimana "tutti matti per il riso"

Sabato 10 e domenica 11 ottobre “Tutti Matti per il Riso” torna nelle piazze italiane e sarà anche a Napoli dove i volontari di Progetto Itaca racconteranno il loro lavoro e, a chi deciderà di sostenerne le attività con una donazione, consegneranno una confezione da 1kg di pregiato riso carnaroli assieme all’esclusiva ricetta “Riso al limone con peperoni, caprino e cardamomo nero” messa a punto per l'occasione dallo chef Antonio Guida.

Origini pugliesi, una salda preparazione maturata con lunghi soggiorni in Oriente ed esperienze in ristoranti d'eccellenza tra cui il Pierre Gagnaire a Parigi, l'Enoteca Pinchiorri a Firenze e il Don Alfonso di Sant'Agata sui due Golfi, il testimonial dell'edizione 2020 della manifestazione Antonio Guida è tra gli chef più acclamati d'Italia, stella Michelin ed executive chef dello chiccosissimo Seta del Mandarin Oriental di Milano.

Cos'è Progetto Itaca

L’Associazione Progetto Itaca Napoli è stata costituita il 29 ottobre 2014 con lo scopo di attivare iniziative e progetti gratuiti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale, promuovendo nel contempo programmi di sostegno per le loro famiglie.

L’Associazione si ispira a Progetto Itaca, nata a Milano nel 1999 ed oggi presente in varie città italiane (Asti, Genova, Parma, Firenze, Roma, Napoli e Palermo) si distingue come realtà più attiva in Italia nel campo della Salute Mentale.

I volontari saranno sabato e domenica in Piazza San Pasquale, Piazza Santa Caterina e Via Parthenope, ma a chi non può scendere in piazza, riso e ricetta potranno essere consegnati anche direttamente a casa.