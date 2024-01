Napoli: per la prima volta in Italia omicidio risolto grazie alla Banca dati del DNA

Quello dell'anziano Mario Palma, 81 anni, massacrato con 92 coltellate lo scorso 19 novembre mentre era nella sua casa, a Napoli, sarà ricordato non solo per la sua efferatezza, ma anche come primo caso di omicidio in Italia ad essere risolto grazie ad un profilo genetico tipizzato presente nella Banca dati nazionale del DNA.

La scena del crimine

Sulla scena dell'omicidio di Mario Palma gli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Napoli-Bagnoli con l’ausilio della Sezione Investigazioni Scientifiche di Napoli, avevano isolato tracce ematiche, biologiche e papillari del presunto omicida: da quelle si è mossa l’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, e grazie alle analisi del RIS - il Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma, oggi ha portato al fermo del presunto omicida.

La Banca Dati del DNA

Istituita nel 2017 presso la Direzione centrale della Polizia Criminale del dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Banca dati nazionale del DNA ad oggi ha analizzato i profili genetici di 200.000 soggetti interessati da un procedimento penale e da un provvedimento restrittivo della libertà personale disposto dall'autorità giudiziaria, archiviandone 20.000. Provengono dalle scene di crimini altri 20.000 profili archiviati.

Si tratta di uno strumento a disposizione delle Forze di polizia che consente di abbattere tempi investigativi, sviluppare attività di indagine ed identificare gli autori di reati anche seriali. La Banca dati viene impiegata anche nella ricerca delle persone scomparse e nel riconoscimento di cadaveri non identificati.

Consente, inoltre, di operare confronti con i profili del Dna non identificati, acquisiti dai reperti biologici trovati sulla scena del crimine dalla polizia giudiziaria.

L'utilizzo dell'"archivio" del DNA ha consentito di effettuare già oltre 1000 correlazioni tra soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e scene del crimine: per il 43% furti, 23% rapine, 10% omicidi dolosi, 5% violenze sessuali, 3% tentati omicidi e adesso, con il caso di Napoli, il primo omicidio.

Operativa sul piano internazionale, la Banca del Dna permette all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria di interrogare e ricevere interrogazioni di profili del Dna dalle omologhe banche di altri Paesi, così come previsto dai trattati per il rafforzamento delle misure di coordinamento in materia di indagini e prevenzione di reati. Nel solo 2019 sono stati scambiati 487 i profili del Dna e 7 “match” a livello internazionale tra scene del crimine e soggetti noti in Svizzera e Francia.

Cold case

Il miglioramento delle tecniche analitiche permette di ottenere profili genetici anche da microtracce e non solo da fluidi biologici, come avveniva in passato. Questo consente di riaprire casi rimasti insoluti da tempo con la possibilità di lavorare su reperti non ritenuti, all'epoca, idonei all'estrazione del Dna. Ben 156 sono i cold case risolti dal 2017 ad oggi, il più antico dei quali risale a 21 anni fa.