"La Juve può ancora vincere lo Scudetto": la previsione di un tifoso bianconero è virale

il Napoli è sempre più lanciato verso il terzo Scudetto della sua storia, ma c'è chi ancora crede in una rimonta. Un tifoso juventino, in particolare, ha stilato una sorta di tabella di marcia che i bianconeri "dovrebbero" rispettare per raggiungere e superare la squadra di Spalletti.

Ricordiamo che sulle teste bianconere pende la penalizzazione di 15 punti che, però, potrebbe essere tolta il 19 aprile, dopo l'udienza dinanzi al collegio di Garanzia del Coni. La possibile rimonta, messa nero su bianco, è diventata subito virale, con i napoletani sono pronti ad ogni tipo di scongiuro.