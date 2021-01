Raccolta fondi per il rider picchiato e rapinato: la generosità dei napoletani e non solo

Sono passate solo poche ore da quanto sui social ha iniziato a diffondersi il video della violenta aggressione ai danni di un rider, brutalmente malmenato e rapinato dello scooter, a Calata Capodichino, da un gruppo di 5 persone, e subito è partita dalla nostra città una raccolta fondi sulla piattaforma Gofoundme .

Lanciata da Vincenzo Perrella, la raccolta sta riscuotendo l'adesione di tantissimi napoletani, rimasti colpiti dalle modalità particolarmente violente dell'aggressione e dal coraggio del giovane rider che ha provato in tutti i modi a resistere all'assalto della banda per salvare lo scooter che gli consentiva di lavorare: in pochissimo tempo, infatti, raggiunta e superata la somma prefissata per l'acquisto di un nuovo scooter