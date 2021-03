Recuperate e restaurate, tornano ai legittimi proprietari 2 preziose tele del '700

Vigili del Fuoco, Scuola di Restauro del Suor Orsola e Carabinieri assieme in una straordinaria, doppia operazione di recupero, restauro e restituzione

Dopo uno straordinario cantiere didattico, tornano ai legittimi proprietari due importanti dipinti del Settecento napoletano, restaurati nel Laboratorio Tele - UNISOB della prof. Annadele Aprile e della prof. Patrizia Somma della Scuola di Restauro dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa diretta dal Prof. Pasquale Rossi.

Le tele recuperate dall’incuria del tempo sono:

Vergine con Bambino, santi e cherubini

attribuita all’opera di Nicola Maria Rossi e appartenente all’Arcidiocesi di Napoli, è stata consegnata al Museo Diocesano, a largo Donnaregina, dal personale operativo dell’Ufficio Memoria e Patrimonio Storico dei Vigili del Fuoco di Napoli che ha curato tutte le fasi del delicato trasporto sotto l'occhio attento dell'ing. Michele La Veglia. Fondamentale per il buon esito del trasporto l’esperienza dei caschi rossi, maturata nelle operazioni di salvaguardia delle opere d’arte in occasione delle recenti emergenze naturali e, come evidenziato dal Direttore Regionale della Campania dei Vigili del Fuoco, l'ing. Marco Ghimenti, "la sinergia istituzionale che ha instaurato un processo virtuoso di recupero del patrimonio culturale".

La tela della Vergine con Bambino, santi e cherubini era stata conservata per molti anni presso i Depositi della Soprintendenza dei Beni Culturali in Castel Sant’Elmo. Era stata recuperata dopo un sequestro di beni alla camorra effettuato dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Napoli e Campania negli anni Settanta del Novecento.

Grazie all’interessamento della dott. Ida Maietta (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli) e al Maggiore dei Carabinieri, Ten. Col. Giampaolo Brasili, è stato portato nei laboratori di Restauro dell’Università. Restaurato nel febbraio del 2019, è stato oggetto di tesi di laurea abilitante di Elisa Alibani che, con la collaborazione di tutti gli studenti del corso, e la consulenza e guida dei docenti di storia dell’arte e di diagnostica (proff. Gian Giotto Borrelli, Giorgio Trojsi, Paola Cennamo, Andrea Carpentieri), ha portato a termine il complesso lavoro di restauro.

Adorazione dei Pastori

risalente al 1734, opera di Giovanni Serritelli, la tela è tornata nella Galleria dei Vigili del Fuoco della Campania, cui appartiene, nella sede dell’antico complesso della Pietrasanta dove è fruibile per visite pubbliche insieme con la collezione di cimeli e testimonianze storiche del corpo dei Pompieri di Napoli, il primo dell’Italia preunitaria La Galleria, luogo di storia e di testimonianza storica, è curato dall’Ufficio Memoria e Patrimonio Storico dei Vigili del Fuoco con la direzione dell’Ing. Michele La Veglia, vicedirigente.