Cosa amano mangiare gli Italiani? Anche piatti napoletani tra le ricette più ricercate

Nella top 20 delle ricette più ricercate - dagli italiani - su Google ci sono anche piatti tipici della tradizione napoletana. Ovviamente parliamo di pizza e ragù che fanno registrare un grande interesse, anche se ai primi posti ci sono preparazioni legate ad altre tradizioni del Bel Paese.

Il cibo italiano è rinomato per il suo gusto e la sua freschezza. Termini come "Carbonara" hanno quasi un milione di ricerche mensili su Google in tutto il mondo, mentre "Pizza" ha uno sbalorditivo 3,1 milioni di ricerche mensili.

Affascinato dall'interesse mondiale per la cucina italiana, BonusFinder Italia ha deciso di scoprire quali piatti gli italiani cercano di più. Dopo lunghe ricerche su Google utilizzando frasi comuni come "Come preparare [piatto]", "Come fare [piatto]" e "Come cucinare [piatto]", abbiamo identificato e scoperto le frasi relative al cibo più cercate, fornendo una panoramica generale dei volumi di ricerca per ogni regione.

Questi i punti principali della ricerca. Per le domande sulla colazione, "Come fare i pancake" conduce con 8.100 ricerche mensili. Nella categoria salse, 'Come fare la besciamella' occupa il primo posto con 8.100 ricerche mensili.

Tra i piatti principali, 'Come fare la carbonara' è al primo posto con 8.100 ricerche mensili. Nella categoria delle verdure, 'Come cucinare i carciofi' è in testa con 8.100 ricerche mensili. Per gli appassionati di dolci, 'Come fare il tiramisù' è la scelta migliore con 5.400 ricerche mensili.