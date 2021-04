A Fuorigrotta arriva zi' monaco co' Pruvulone

3 giorni per conoscere tutto di questo prodotto e assistere alla "filatura" ad opera degli antichi maestri casari. 1000 mq di esposizione nella zona del Parco San Paolo - via Maria Bakunin

E' il Provolone del Monaco Dop l'ospite d'onore del mercato contadino coperto di Fuorigrotta. 3 i giorni dedicati al formaggio stagionato più famoso della Campania per cominciare a riprendere il contatto diretto con consumatori ed appassionati.

Si parte il 21 aprile e si continua venerdì 23 e sabato 24 aprile, con la promozione del prodotto offrendo a quanti potranno essere presenti l'opportunità di assistere dal vivo alle operazioni di filatura, curata da due dei casari storici appartenenti al Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop: Giuseppe Ferraiuolo e Benedetto De Gregorio.

"Un piccolo passo verso la normalità - spiega il presidente del Consorzio di Tutela Giosuè De Simone - il più grande mercato contadino coperto della Campania è il posto giusto per riprendere a parlare del nostro prodotto e per ringraziare i consumatori che anche in questi mesi difficili non hanno fatto mancare il loro affetto, anzi lo hanno aumentato".

Oltre al Provolone del Monaco Dop, nei mille metri quadrati al coperto della struttura è acquistare i migliori prodotti agroalimentari della Campania.

Ventisette i box stabili, altri quindici mini box per proposte di nicchia.

Il Mercato coperto è aperto nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 15. Il sabato orario continuato dalle 10 alle 19: si accederà da via Guidetti, all'altezza del civico 72, nella zona del Parco San Paolo di Fuorigrotta.