Da Napoli l'appello per salvare la cittadella storica di Messina

E' un intreccio di cultura, storia, arte, tradizioni e sangue che affonda nel passato Regno delle Due Sicilie quello che lega la Campania alla Sicilia. Per questo a Napoli c'è stata subito una mobilitazione degli ambienti artistici e culturali per dire no allo stop degli interventi per il recupero della Real Cittadella di Messina. Risalente al XVII secolo, pianta pentagonale, la storica fortezza dalla quale è passata la storia della Sicilia e del Sud è oggi proprietà della Regione Siciliana, come bene vincolato dalla Soprintendenza, su demanio marittimo gestito dall’Autorità Portuale di Messina. Sorge sulla stretta Penisola di San Raineri, che ha un inconsueta e caratteristica forma a falce e chiude il porto naturale di Messina, proteggendolo verso il mare aperto. E' qui che si svolse l'eroica resistenza delle truppe borboniche comandate dal maresciallo Gennaro Fergola: di lì a poco il Mezzogiorno sarebbe stato annesso al regno sabauda.

Per chiedere che riprendano i lavori di recupero della cittadella hanno firmato in 35 tra esponenti della cultura, docenti universitari ed associazioni civiche e culturali.

L’appello è rivolto al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e sarà presentato questo sabato alle 10.30 all’ Hotel Renaissance Mediterraneo di Napoli. A illustrare lo stato della fortezza affacciata sullo Stretto di Messina e a fare il punto sulle iniziative di mobilitazione saranno Marina Carrese, presidente della Fondazione il Giglio, Luigi Montalbano, delle “Associazioni amici del Museo-Franz Riccobono”, Piero Adamo, di “Vento dello Stretto”, i docenti Carmela Maria Spadaro (Università Federico II) e Marco Grassi (LUMSA, Palermo), il pittore Salvatore Serio e Francesco Rizzo di “Fare Verde onlus” Messina. Dopo una lunga battaglia di singoli e associazioni a dicembre 2020 il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci stanziò circa 17 milioni per il recupero dei bastioni, dei camminamenti e dei manufatti della Real Cittadella, sopravvissuti a decenni di totale abbandono e di degrado. I primi interventi di recupero sono partiti e la Soprintendenza ai Beni culturali ha consegnato il progetto esecutivo. A marzo scorso, però, è arrivato lo stop dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che ha interdetto l’ area dell’ antica fortezza per la bonifica dei suoli. A Sangiuliano e Schifani associazioni ed esponenti della cultura chiedono che la bonifica, (due anni la durata prevista), non il recupero della Real Cittadella, situata nella bellissima “zona Falcata” di Messina. Un luogo della memoria ed un potenziale attrattore turistico.