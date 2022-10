Nato a Castellammare nel 1980, nel 2004 inserito nella lista dei registi emergenti Warner Bros SpA che gli produce gli shot di “Tony brigante”, Alessandro Derviso sta certamente vivendo un momento d'oro con "La passeggiata", storia dai toni noir e fotografia assolutamente poetica, prodotta da Arcangelo del Vecchio per ADV Production.

Una passeggiata da Oscar

Davvero tanti, e importanti, i riconoscimenti che si stanno susseguendo per il nuovo film di Derviso: Menzione d’onore al Tokyo Film Festival, Cavallo d’Oro come Best International Short Film al Golden Horse India, premio come Best Italian Short Movie al Robinson Film Awards; finalista per la miglior regia al Cannes World Film Festival, all’Oniros Festival di New York, e al David di Donatello.

E' di queste ore inoltre la notizia che il film è stato selezionato al Festival di Shanghai.

Sarà distribuito da Amazon Prime in Usa, Uk e Giappone: pronto il trailer in inglese per il mercato internazionale.

.

Soprattutto, La passeggiata è stato ammesso alla selezione per gli Oscar Academy come Miglior Corto.

La trama ruota attorno ad un uomo, magistralmente interpretato da Giacomo Rizzo, la cui routine è interrotta dall’incontro con una figura misteriosa, cui dà vita Angelo Conforti.

Dietro le quinte

La sceneggiatura de La passeggiata è di Francesco Cesareo. Protagonista uno straordinario Giacomo Rizzo, con Angelo Conforti.

Il make up & special effect designer è Vittorio Sodano, nominations agli Oscar per Apocalypto (2006) di Mel Gibson e Il Divo (2008) di Paolo Sorrentino. La colonna sonora originale è di Nicola Lerra, compositore cinematografico Hollywood Music in Media Awards per la miglior colonna sonora classica e contemporanea.

(Foto dell'anteprima de La Passeggiata al Modernissimo di Napoli - Alessandro Derviso official).