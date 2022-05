Reddito di cittadinanza: sì o no? Cosa ne pensano "davvero" i napoletani

Risposte decisamente in controtendenza rispetto ai dati e alle aspettative. E non mancano proposte surreali

Il presidente di Italia Viva Ettore Rosato raccoglie firme per abolirlo, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi lo definisce "cintura di sicurezza", I dati Inps dicono che nella sola provincia di Napoli per il reddito e la pensione di cittadinanza si spende quasi quanto per l'intero Nord - 105,3 milioni di euro nella provincia di Napoli e 107,7 nelle regioni settentrionali - ma cosa ne pensano davvero i napoletani? Siamo andati a chiederlo a loro.

Nel video cosa ci hanno detto tra battute e proposte nel solito, inconfondibile neapolitan style.