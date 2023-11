Vittoria: dalla provincia di Napoli al red carpet di Venezia

Vittoria è una ragazzina che come tante sue coetanee sogna di diventare influencer. Con la famiglia vive nella provincia di Napoli, così lontana dalle luci e dallo splendore del Festival internazionale del cinema di Venezia per il quale suo padre, Fabrizio, in occasione del 13mo compleanno, le regala un biglietto che le consentirà di sfilare sul red carpet e ottenere la tanto agognata "spunta blu: una cosa che se ce l'hai esisti".

Vittoria, consapevole che l'evento potrebbe essere la sua grande occasione, inizia la preparazione tra ritagli di giornale, manicure improbabili, lenti a contatto colorate e - ovviamente - tantissime storie sui social. Il giorno tanto agognato, però, mentre Fabrizio l'accompagna in auto da Napoli a Venezia, gli eventi prendono una svolta inaspettata.

Il cortometraggio (durata 17 minuti) è una produzione Marechiaro Film per la regia di Elisabetta Giannini. Protagonisti sono Francesco Di Leva e sua figlia Morena, con Adele Pandolfi, Miriam Candurro, Carmine Borrino. Sarà presentato lunedì 13 novembre nell'ambito della 29a edizione del Medfilm Festival, a Roma, nella sezione Perle