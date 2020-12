Santo l'ultimo re di Napoli: sta per iniziare il processo di beatificazione

Imminente apertura del processo di beatificazione per Francesco II di Borbone, ultimo re delle Due Sicilie. A dare l' annuncio è stato il Cardinale Crescenzio Sepe nella sessione pubblica del Tribunale diocesano per le Cause dei Santi: "Nella prossima riunione - ha annunciato il Cardinale - i vescovi della Campania presenteranno due nuovi candidati alla santità, tra loro c' è un re, Francesco II".

16 dicembre: l'attesa

La riunione della Conferenza dei Vescovi della Campania è prevista il prossimo 16 dicembre. Acquisito il nullaosta della Conferenza, ci sarà l'inchiesta sulle "virtù eroiche" del "candidato". Quindi toccherà al Tribunale darà il via all' istruttoria, con gli interrogatori dei testimoni. Il primo gradino del percorso verso la santità è la proclamazione a "servo di Dio". L'ultima tappa, invece, è l' accertamento di eventuali miracoli, ovvero fatti scientificamente inspiegabili, e può svolgersi in parallelo rispetto a quella sulle virtù eroiche.

Chi era Francesco II di Borbone

Figlio di Ferdinando II di Borbone e di Maria Cristina di Savoia, proclamata Beata dalla Chiesa nel 2014, Francesco II ha regnato tra il maggio 1859 ed il febbraio 1861. Difese il Regno delle Due Sicilie nella battaglia del Volturno e nell' assedio di Gaeta. Poi il lungo esilio. morì il 27 dicembre 1894 ad Arco di Trento, dove aveva vissuto gli ultimi tempi in completo anonimato, con il nome di "Signor Fabiani".

La notizia dell' apertura del processo di beatificazione è stata accolta con particolare gioia dalla "Fondazione Francesco II delle Due Sicilie", che ha collaborato alla raccolta di documenti e testimonianze sulla vita e le opere dell'ultimo sovrano borbonico.

"E' una figura che può insegnare molto sul rapporto con la sofferenza e la povertà - ha spiegato all'Ansa Don Luciano Rotolo - da riscoprire senza il pregiudizio ideologico, che parla anche alla politica con la sua onestà e la sua rettitudine".

Per Marina Carrese, della Fondazione il Giglio, "l' apertura della causa di beatificazione è un risarcimento post-mortem, ad un re calunniato dalla storiografia ufficiale, e dà speranza a chi si batte per restituire il Sud la sua memoria storica ".

"Una Messa solenne per re Francesco II - ha annunciato il presidente del Movimento Neoborbonico, Gennaro De Crescenzo - si terrà anche quest' anno a Napoli, il 27 dicembre".