Rischio caduta razzo cinese, le indicazioni della Protezione Civile della Campania

In vista del rientro incontrollato nell'atmosfera terrestre del core stage/secondo stadio del vettore cinese PRC CZ5B, in linea con l'allerta lanciato dalla Protezione Civile, che interessa anche la Campania, la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale 18 - Lavori Pubblici e Protezione Civile sta diffondendo le indicazioni utili per l'autoprotezione da adottare da stanotte e fino all'alba di domenica 10 maggio, ovvero nell'arco temporale in cui è previsto il rientro del vettore.

Come proteggersi

Ecco i comportamenti di sicurezza indicati in base alle disposizioni trasmesse dalla Protezione Civile:

Porte e finestre

E' poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, che sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti. Si consiglia comunque di stare lontani dalle finestre e porte vetrate

Tetti e solai

I frammenti impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti, determinando anche pericolo per le persone. Non disponendo di informazioni preis sulla vulnerabilità delle singole strutture, si può affermare che sono sicuri i piani più bassi degli edifici

Visibilità dei frammenti

E' poco probabile che i frammenti più piccoli siano visibili da terra prima dell'impatto.

Distanza di sicurezza

Alcuni frammenti di grandi dimensioni potrebbero sopravvivere all'impatto e contenere idrazina, un composto potenzialmente infiammabile e tossico per inalazion o contatto. In linea generale si consiglia a chiunque avvistasse un frammento di segnalarlo alle autorità competenti, senza toccarlo e mantenendosi ad una distanza di almeno 20 metri.

Nell'arco temporale in cui è possibile la pioggia di detriti del vettore la sala operativa regionale dell'ufficio di protezione civile resterà in fase operativa di attenzione.