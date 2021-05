Ray-ban apre a Napoli il primo store monomarca

Ray-Ban annuncia l’apertura del primo store monomarca nella città di Napoli.

"In un periodo particolare come quello in cui stiamo vivendo, l’apertura del nuovo Ray-Ban store vuole rappresentare un segnale incoraggiante, di ripresa verso una nuova normalità", spiega l'azienda che produce i celeberrimi occhiali.

Lo store, che si articola su 2 piani, è a via Toledo 335, nel cuore della città.

"L’intento del brand, anche per questo store, è quello di calare l’identità di Ray-Ban all’interno della città che la accoglie, creando un concept che al tempo stesso sia coerente con i valori dalla marca, distintivo e rappresentativo della città stessa", spiega l'azienda

Concept store

Sanpietrini: Il primo punto di contatto per l'azienda è rappresentato dal pavimento, realizzato con sanpietrini in lava vulcanica, materiale tipico della città.

La disposizione randomica e asimmetrica su di una colata di cemento grezzo crea una fusione tra elementi tradizionali e contemporanei.

Colori: particolarmente attenta la scelta cromatica: i rivestimenti a parete sono un susseguirsi di cemento grezzo e fasce rosse a specchio, che hanno come obiettivo quello di rappresentare il colore storico del marchio, ma anche esaltare un colore molto presente nella memoria dei cittadini.

Il rame: gli spazi interni si ripartiscono in una serie stanze, ciascuna delle quali intervallata da portali rivestiti di verde rame, materiale che - dice l'azienda - "richiama quello dei tetti napoletani ossidati dal tempo, arricchiti con un doppio inserto di luce applicato all’interno del profilo. In ciascuna delle stanze è stato pensato inoltre un diverso trattamento dei soffitti, alcuni più comuni per il marchio come la rete metallica, altri più innovativi come le cuspidi di metallo e acciaio lucido".

La correlazione tra la natura artistica e scenografica della città con quella tecnologia e contemporanea del brand si ritrova quindi nell'area destinata all’esposizione del prodotto.

Vetro, metallo e tecnologia completano lo store.

Sarà possibile vivere l’esperienza in store, in tutta sicurezza e nel rispetto delle misure di prevenzione e delle procedure di igienizzazione degli ambienti e dei prodotti, dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 21:00.