Rapina la banca con la convivente e quando va via saluta gli ostaggi con la mano | VIDEO

Le telecamere presenti in zona li hanno ripresi arrivare assieme, stamane, alla banca di via Emilio Scaglione, nel quartiere Chiaiano: la donna è quindi rimasta fuori, in strada; l'uomo è entrato.

La rapina

Le immagini della telecamera interna della banca mostrano l'uomo con un cappellino a visiera calcato sulla fronte e un passamontagna scuro. In una mano ha una pistola e nell'altra un coltello. Urla ai presenti di mettersi di lato e quindi, pistola in pugno, si siede con fare rilassato su una poltroncina. Gambe accavallate, appoggiato allo schienale, aspetta lo sblocco della cassaforte temporizzata dell’ATM: saranno necessari circa 40minuti. Costringe uno degli impiegati a svuotare il bancomat e a sistemare i soldi in una busta di plastica.

I saluti

Finito il "lavoro", il rapinatore si avvia all'uscita, ma prima di attraversare le porte girevoli si ferma, si volta verso gli ostaggi e li saluta facendo ciao-ciao con la mano, come se fosse la cosa più naturale del mondo...

I carabinieri del nucleo operativo Vomero e della stazione Marianella lo hanno riconosciuto subito, appena viste le immagini delle telecamere. nella sua casa hanno trovato il cappellino e il passamontagna che si vedono nelle immagini, una revolver a salve con 25 cartucce e 1520 euro in contanti.

A finire in manette in meno di un'ora dalla rapina di via Scaglione Giuseppe Merolla, 38enne di Scampia che peraltro era ai domiciliari e la compagna Giuseppina Aceto, 40 anni.