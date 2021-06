Due ragazze in lingerie e tacchi alti sorprese in Galleria Umberto I (Le foto)

Corsetto bianco esaltato da catena gioiello per una, stringhe di pelle nera e borchie per l'altra

Non sono certo passate inosservate le due bellissime ragazze, una bionda, l'altra bruna, che si trovavano esattamente al centro della Galleria Umberto I con addosso solo corsetto e culotte e scarpe dai tacchi alti.

Pelle diafana e lunghi capelli biondi di una erano esaltati dalla lingerie nera, corredata da corsetto e reggicalze i pelle nera con borchie e ai piedi calzari dal tacco a spillo. La bruna, a contrasto, indossava invece corpetto e culotte bianco avorio esaltate da una lunga catena dorata che ne seguiva le forme sinuose. Ai piedi sexy décolleteé in nuance.

Le due ragazze erano le modelle scelte da Deborah Esposito, ballerina e coreografa napoletana di tv e teatro a livello nazionale e massima esponente dello stile Heels in Italia, per lanciare la sua linea di scarpe studiate appositamente per danzare sui tacchi alti.

Saper danzare sui tacchi e il progetto Womanity

"Womanity" è una specifica formazione per danzatori e ballerini che vogliono esprimere al massimo la propria femminilità, con eleganza e tecnica. Lo studio e gli allenamenti, infatti, sono incentrati sul saper danzare sui tacchi, sull'ottenere perfetta postura e portamento e sul raggiungere prontezza e sicurezza scenica durante la performance utilizzando e valorizzando il proprio background. E proprio per consentire le migliori performances, Deborah Esposito ha studiato e approntato una collezione di scarpe col tacco, non solo irresistibili ma anche assai comode e, soprattutto, idonee a danzare con stile e comodità. La collezione si chiama "Womanity Collection".

"L' essere donne è un privilegio - dice a NapoliToday Deborah Esposito che potremo vedere alla Napoli Fashion Week con un suo lavoro coreografico - e poterne godere è straordinario, nella danza come nella vita".