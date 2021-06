Perché due meravigliose ragazze si tuffano nelle fontane di Napoli. Le foto

Sono in molti ad aver notato, venerdì pomeriggio, in Piazza Trieste e Trento due bellezze mozzafiato dai tipici caratteri partenopei, vestite molto elegantemente, sfilarsi con grazia altissimi decolletèè per poi entrare nella fontana del Carciofo proprio come la biondissima Anita Ekberg fa nella fontana di Trevi nell'iconica scena de La dolce vita di Fellini. E se Se poi la giunonica Ekberg era accompagnata da un superbo Marcello Mastroianni, a tendere la mano alle due bellissime napoletane era Pulcinella, alias Angelo Iannelli, noto attore e interprete della maschera simbolo della nostra città.

Il trio, dopo aver giocato con l'acqua della fontana, si è diretto verso piazza Municipio. Qui le 2 bellissime ragazze, Nunzia Ranieri, studentessa all'ultimo anno delle superiori e modella, e Morena De Rosa, attrice e blogger, sono entrate a piedi nudi nella fontana del Nettuno, tra getti d'acqua e sorrisi.

A riprendere la performance il fotografo di moda Alex Di Laurenzio, ideatore ed organizzatore della Napoli Fasion Week che dopo il lungo stop imposto dall'emergenza pandemica può finalmente iniziare. A completare la squadra l'hair stylist Antonio Iengo e il truccatore Giacomo Alberto.

La presentazione di quella che è la prima grande kermesse di moda nel cuore antico della nostra città è in calendario la prossima settimana, nel complesso di San Domenico Maggiore e, appunto per una settimana, animerà le strade e i luoghi più iconici del quartiere con sfilate ed eventi inediti legati al mondo della bellezza e della moda. In passerella circa 30 bellezze, tra ragazzi e ragazze, rappresentantive della nostra città, con capi di stilisti emergenti del nostro territorio.