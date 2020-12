Guida per ragazze alla ricerca del proprio talento nascosto

Si chiama "La ragazza col Genio in quarantena" il libro scritto per la Booksprint Edizioni da Marianna Bonavolontà, cool hunter, imprenditrice, scrittrice, avventuriera. "Nasciamo e moriamo con un Genio, un talento, la risorsa più grande a cui possiamo attingere nei momenti bui - spiega l'autrice - Sta a noi scoprirlo, accettarlo e permettergli di stravolgerci la vita… A volte è necessario attraversare l’Inferno per trovarlo, ma ne vale sempre la pena, perché un genio inespresso è una vita vissuta a metà".

Il Genio del lockdown

La Bonavolontà ha scritto il libro durante la quarantena proprio per raccontare come è riuscita a sopravvivere all’isolamento, alla paura e all’apatia di quei lunghissimi giorni. Messa a dura prova, convinta di aver perso la creatività, Marianna è riuscita a ritrovare la via d’uscita dentro di sé. “Ho scritto La ragazza col genio in quarantena in uno dei periodi più difficili per me. Quando, costretta a restare in casa durante il primo lockdown di marzo 2020, avevo perso il mio genio creativo – racconta Marianna - Spero che questo mio libro possa essere d’aiuto a chiunque in questo periodo si ritrovi in balìa di sé stesso, vuoto e solo, a girarsi i pollici chiedendosi: dov’è finita tutta la mia creatività? Se solo imparassimo ad ascoltarci, se solo riuscissimo a parlare con il silenzio rispettandolo… In noi alberga un saggio che io chiamo Genio, un'entità in grado di rendere tutto migliore, di accorciare le distanze e di provare gratitudine per ciò che si è e si ha. È la nostra parte divina, con lui possiamo raggiungere vette altissime e realizzare i nostri obiettivi”.