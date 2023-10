Rafel o pazz conquista il web con la parodia di Geolier: "Era meglio 'o magnà che 'e sord" - VIDEO

Sui social è diventato virale un nuovo video di Rafel o pazz. Il noto tiktoker, già autore della parodia di Italodisco, ha regalato ai suoi follower una nuova perla. Questa volta il tiktoker ha preparato la parodia di Geolier e in particolare del brano che il giovane rapper ha presentato per il 64bars di Red Bull che si è tenuto a Scampia qualche giorno fa. Il video è molto divertente e in tanti lo hanno commentato.