Racing Show: spettacolo Napoli che si trasforma in un circuito: "Più bella di Montecarlo"

La nostra città, naturalmente accogliente, rsi pone come scenario fantastico per qualsiasi manifestazione internazionale. Non poteva quindi che essere un successo il Napoli Racing Show sul Lungomare Caracciolo.

"Altro che Montecarlo"

Entusiasta il pubblico, di ogni età, che ha decretato il sold out del villaggio - oltre 12mila i visitatori nelle prime 36 ore - e anche gli organizzatori. Insomma, altro che Montecarlo! come fa notare Enzo Rivellini, presidente ASD Napoli Racing Show, che ha fortemente voluto e intensamente lavorato per rendere possibile l'evento.

E Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club Italia ha sottolineato: "Napoli ha potenzialità enormi e lo sta dimostrando. Un bel ritorno che aspettavamo da ventotto anni. Esserci riusciti ha significato superare molte difficoltà, ma oggi viviamo un momento emozionante che può segnare la ripresa di una antica tradizione automobilistica e una storia molto importante".

"Faremo di questo evento un appuntamento fisso, da tenere il primo fine settimana dopo Pasqua", promette Rivellini.

Il fantastico spettacolo dei droni

Sabato sera tutti con il naso all'insù, in città, per il fantastico spettacolo di droni che in una danza aerea hanno celebrato la nostra città, come si vede nel video (parziale) realizzato dall'Ufficio Stampa del Napoli Racing Show