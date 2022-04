Di chi è la colpa del fallimento delle politiche per il Sud? Incontro evento a Palazzo Alabardieri

Pietro Massimo Busetta, ordinario di Statistica economica presso la facoltà di Economia dell’Università degli studi di Palermo, è stato presidente della Fondazione Curella dalla sua costituzione, presidente del Consorzio Universitario di Agrigento e componente del consiglio di amministrazione della Svimez. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e volumi riguardanti il Mezzogiorno. I temi delle sue ricerche riguardano soprattutto il credito, i nodi dello sviluppo ed i processi di cambiamento necessari e in atto per il rilancio dei nostri territori.

Giovedì prossimo, 7 aprile, alle ore 18,00 , Busetta sarà a Napoli, presso la sala convegni di palazzo Alabardieri, in via Alabardieri 38, nel cuore di Chiaia, per presentare il suo ultimo volume: “Il lupo e l’agnello – Dal mantra del Sud assistito all’operazioneverità”.

Nel corso della serata, che sarà trasmessa in diretta streaming, il professor Busetta discuterà in una prospettiva ‘eretica’ della questione Meridionale, esaminando le posizioni dei principali attori politici ed economici e le soluzioni proposte, a partire dall’unità d’Italia ai giorni nostri, in una riflessione che punta a sfatare luoghi comuni, fake news e interpretazioni strumentali.

Al dibattito prenderanno parte Luigi Del Core, coordinatore circolo Salvo D’Aquisto di Mezzogiorno Federato; Salvatore Grillo economista, già parlamentare, presidente del Consiglio Nazionale di Mezzogiorno Federato; Salvatore Sannino medico, tra i fondatori di Mezzogiorno Federato e vice Presidente di Italia Mediterranea; Pasquale Esposito giornalista esperto di economia e meridionalista militante, autore di saggi sulla questione meridionale; Adriano Giannola presidente Svimez, docente di Economia e autore di numerosi saggi.