Cosa indossare a Capodanno: 4 idee di outfit da cui prendere ispirazione

No, non potremo festeggiare come avremmo voluto. Non potremo ballare, stringerci e abbracciarci come avremmo sperato. Ma, a differenza dell’anno scorso, potremo almeno celebrare, rispettando le misure di sicurezza anti-contagio, la notte di San Silvestro in compagnia di amici e parenti senza restrizioni riguardo il numero di invitati. E allora, come ogni anno, dobbiamo prepararci al meglio e con stile per dare il benvenuto a questo 2022. “Per Capodanno – consiglia l’esperta di moda Mariagrazia Ceraso – scegliete un look che sia elegante ma al tempo stesso comodo. Selezionate un outfit che vi renda raffinate ma al tempo stesso che vi faccia sentire a vostro agio”. La giornalista di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror” ci propone qualche idea da cui prendere ispirazione per aiutarci a trovare il look perfetto per questa notte magica.

Classica in rosso

Il rosso si sa è un classico, soprattutto a Capodanno. Che sia un accessorio, una borsa o un cappotto è un colore che potrai sfoggiare in tutta tranquillità. Un abito rosso ad esempio, è davvero un classico, potrai abbinarlo ad un paio di décolleté o a degli stivali alti. Ma non solo, un maglione rosso è perfetto, magari abbinato a un paio di pantaloni classici. Di rosso troviamo anche là lingerie che per la notte di San Silvestro non può proprio mancare!

Glitter e paillettes per brillare

Non c'è occasione migliore della notte di Capodanno per indossare un capo scintillante con glitter o paillettes. Fanno subito festa, riflettono la luce e ci fanno brillare. Se un total look è troppo impegnativo, provate a spezzare con una gonna o un pantalone scintillante, abbinandoli a un pullover tinta unita, per essere stilose ma comode. Scegliete di abbinare colori a contrasto ad esempio accostando l'oro con il bianco, il nero con il marrone e l'argento con il nero o il blu.

Elegante con il velluto

Il tessuto perfetto per la notte di San Silvestro, per sentirti una vera principessa di stile. Un abito in velluto nero è perfetto e molto raffinato, ma sono bellissime anche le tonalità di verde o anche il blu su completi tailleur, per essere super glam. Abbinate l'outfit a scarpe nere o argento.

Total black e vai sul sicuro

Il colore nero è un evergreen e non passa mai di moda. Attente però a non cadere troppo nella monotonia. Abbinate quindi, un abito oppure un total look nero ad accessori particolari, con tinte metallizzate per scintillare, come l'oro e l'argento, perfetti su scarpe e borse.