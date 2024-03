Quanto costava una pizza a Napoli tanti anni fa: Gino Sorbillo mostra il menu sui social

Quanto costava una pizza a Napoli tanti anni fa? A mostrarlo in un video pubblicato sui social è Gino Sorbillo, attraverso le immagini di un menu datato.

"La pizza napoletana è il disco di pasta che ha determinate caratteristiche di lavorazione e di manipolazione. La pizza napoletana ha 3 secoli di storia: solo negli ultimi anni viene sempre di più farcita con tante eccellenze gastronomiche che un tempo non venivano affatto considerate come per esempio la rucola, il prosciutto crudo, la pancetta arrotolata, le alici del Cantabrico, il tartufo, il Patanegra, lo speck dell’Alto Adige, il burro di Normandia, il Gorgonzola, l’emmental svizzero, il pomodorino giallo e la mozzarella di bufala dop ecc, che oggi invece sono ampiamente utilizzate praticamente da tutti i pizzaioli napoletani (e non solo) ovunque nel mondo. Nel passato anche questi ingredienti venivano visti male, come adesso purtroppo accade per l’ananas che ho deciso di mettere sulla nostra pizza, sdoganando finalmente un errato pregiudizio. Nei menu della stragrande maggioranza delle pizzerie alcuni anni fa c’erano al massimo 12 pizze e basta. Inoltre sono contento che mr Flavio Briatore abbia deciso di dedicare una pizza Vesuvio a Napoli nei suoi locali Crazy Pizza. Gli ingredienti che utilizza sono tipici e caratteristici, solo la stesura dovrebbe essere completamente fatta a mano come prevede la tradizione e quindi senza l’utilizzo del mattarello di legno. Siamo felici che il progetto Crazy Pizza arrivi anche a Napoli, la nostra città accoglie sempre di più i nuovi progetti e i grandi investimenti: si festeggerà, quindi, la nuova apertura con simpatia ed allegria", scrive nel post il maestro pizzaiolo napoletano.