Pane: quanto costa al chilo nelle principali città italiane. Sorpresa Napoli

Il pane è tra gli alimenti che stanno subendo i maggiori rincari e, in base alle analisi, il costo dell'ingrediente principale, il grano, non c'entra per niente: incide infatti di appena il 10%.

In base agli ultimi dati disponibili dell'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese, relativi a dicembre 2023, ecco i prezzi di 1Kg di pane in alcune delle maggiori città: