Errico Porzio sul Lungomare: annunciata la data di apertura, pizze gratis per tutti

Tutto pronto. Errico Porzio annuncia la data di apertura della sua nuova pizzeria sul Lungomare di Napoli. Più di 150 posti a sedere, sale "a tema" e ben 3 forni per quella che il noto pizzaiolo ha deifinito come "la ciliegina sulla torta" della sua catena di pizzerie.

Ad annunciare la data è lo stesso Porzio, con un video sui social. "È arrivato il giorno. Più forti delle dicerie, più forti delle superstizioni, più forti re maluocchie, venerdì 17 inauguriamo la nuova sede sul Lungomare di Napoli a partire dalle 18:30. Come sempre saremo pronti ad accogliervi in migliaia perché pur stavolta se magn e nun se pav, sarete tutti nostri ospiti. #Replicate ma non imitate perché pure un inaugurazione s'adda sape fa".

C'è grande attesa per il nuovo locale di Porzio e per la sua inaugurazione in uno dei posti più belli del mondo. Come lui stesso ha annunciato, pizze gratis per tutti il giorno dell'inaugurazione.