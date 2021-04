Al Vomero un nuovo Punto Touring

Apre nel cuore del Vomero, a via San Gennaro ad Antignano n. 90, il nuovissimo Punto Touring. L'apertura ufficiale al pubblico, informa un comunicato, avverrà non appena la Regione Campania uscirà dalla Zona Rossa.

Il punto Touring vuole essere un riferimento per associarsi e, soprattutto, conoscere le numerose manifestazioni culturali che il Touring Club Italiano, attraverso l'attività dei suoi Consoli e Volontari, organizza e promuove a Napoli e in Campania. Lo spazio, ampio ed accogliente, è dotato di una libreria turistica, con le novità editoriali in fatto di guide, atlanti e cartine e anche di un'agenzia viaggi dove scegliere le migliori soluzioni personalizzate per i viaggi e le vacanze che, si spera, presto potremo riprendere a programmare