Pulire Forcella, i residenti si armano di scope e palette

Venerdì 12 febbraio “Forcella pulisce Forcella”: gli abitanti e i commercianti della zona, armati di scope, secchi e palette, spazzeranno le aree antistanti case e negozi. L'operazione pulizia partirà alle 11, da piazza Vincenzo Calenda.

L’onda "di pulizia civica", spiega un comunicato, vedrà impegnati in prima persona Marisa Laurito, per il teatro Trianon Viviani, Rossella Paliotto per la Fondazione Banco di Napoli e Laura Valente per il museo Madre, i parroci don Angelo Berselli della chiesa di san Giorgio maggiore e don Luigi Calemme della basilica della santissima Annunziata maggiore, e Antonio Roberto Lucidi, vicepresidente dell’Altra Napoli. Con loro i commercianti delle associazioni A’Forcella, presieduta da Antonio Raio, e Castel Capuano di Forcella, rappresentata da Antonello Cioffi