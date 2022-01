La bellezza di Pulcinella in tv tra moda, musica e artigianato

Incontro multimediale a villa Domi per Pulcinella, maschera simbolo di Napoli. Obiettivo dell'iniziativa, organizzata dall'ambasciatore di Pucinella nel mondo Angelo Iannelli, quello di regalare sorrisi scanzonati ed emozioni positive in un momento così difficile per tutto il mondo.

"La Bellezza di Pulcinella tra cultura e sociale”, questo il tema dell'evento a favore di diversi media regionali, con dirette social e riprese tv.

Per la serata una programmazione a 360 gradi: con la conduzione di Iannelli, affiancato da Edda Cioffi, è stata aperta dall'Inno a Pulcinella suonato dal gruppo musicale di Acerra, diretto dal maestro Modestino De Chiara. A seguire dibattito sulla maschera di Pulcinella con lo scultore Domenico Sepe, l'imprenditore Antonio Ferrieri, l'attrice del San Carlino Lucia Oreto e la giornalista Emanuela Gambardella. Quindi esibizione di Angelo Iannelli con il suo Pulcinella, prima con monologo quindi in duetto con l'attrice Lucia Oreto. Tanta la musica dal vivo, con i cantanti Luca Allocca e Genny Nugnes. Non è mancato spazio per l'arte con le performances di Anita De Vivo, che ha dipinto sul petto del modello Raffaele Di Leo "la speranza di Pulcinella", e Tiziana Corvino che ha dipinto l'abito a tema "Pulcinella e il Vesuvio". Per l'artigianato, esposizione delle opere di Giovanni Cardiero.

Particolarmente suggestivo il tango pulcinellesco, con i campioni Francesco Menichini, Antonella Devastato, Antonio Lucci e Francesca Russo.

In chiusura bellezza in passerella con le bellissime modelle Natascia Ummaro, Vania Scarpato, Maria Pirozzi, Maria Mollo, Lucia Schettino e Ginevra Castiglia e piccola pasticceria.