"Siete dei mostri: riaprite le scuole o non ce ne andiamo": la protesta dell'insegnante è virale | VIDEO

Diventa virale al performance di protesta di un'insegnante nel corso della manifestazione di protesta contro la decisione di bloccare l'attività in presenza nella scuole della Campania fino al prossimo 30 ottobre. Fiore in testa, sguardo deciso, qualche difficoltà a tenere la mascherina sul naso, l'insegnante spiega "state creando nei bambini la paura dell'altro. Siete dei mostri! Non ce ne andremo di qui finché non riaprirete le scuole"