Migliaia di famiglie sul lastrico: continua la protesta dei mercatali

Giorni di passione per gli operatori commerciali dei mercati campani. In attesa di conoscere le decisioni del Governo in merito alle restrizioni anti-Covid per la nostra regione, i mercatali hanno deciso di proseguire ad oltranza con le proteste. In tutta la regione, così, oggi, sono state occupate in maniera simbolica le aree di esposizione: bancarelle aperte, ma senza merce in esposizione, cartelli con slogan e braccia incrociate, come ad esempio al mercatino vomerese De Bustis dove normalmente lavorano circa 200 espositori.

"Non abbiamo più reddito - spiegano - abbiamo dato fondo ai risparmi di una vita, ormai agli sgoccioli. E, a dirla tutta, non riusciamo proprio a comprendere la logica che c'è dietro il provvedimento che ci impedisce di lavorare, dal momento che stiamo all'aperto e da tempo ci siamo adeguati alle normative di sicurezza".

Come hanno fatto notare il presidente del Consiglio Comunale Sandro Fucito, e il consigliere municipale Daniele Quatrano, inoltre, i mercati rionali svolgono anche fondamentali funzioni sociali come quella di collante urbano o di calmiere per i prezzi