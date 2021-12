"Mi vuoi sposare" scritto sulla pizza: la proposta di matrimonio che ha emozionato il web - VIDEO

Sta facendo il giro del web una proposta di matrimonio decisamente originale, andata in scena in una pizzeria di Napoli. Un giovane ha deciso di rivolgersi ad Errico Porzio - noto pizzaiolo di Soccavo - per chiedere alla sua amata di sposarlo. Il maestro pizzaiolo ha preparato, così, una "marcherita" speciale con la scritta "Mi vuoi sposare".

AD opera ultimata si è recato in sala ed ha servito la particolare pizza alla giovane che, dinanzi a tale sorpresa, non ha potuto fare altro che rispondere "sì". Il video della proposta ha fatto registrare sin da subito un boom di like e condivisioni. Questo il messaggio comparso sulla pagina di Errico Porzio: “Ormai abbiamo smesso di essere una pizzeria, per diventare una chiesa dove si celebra l’amore per la pizza e non solo. Tanti auguri a Frank e Laura”,.