Proposta di matrimonio a San Valentino? Tra le mete preferite anche una nel Napoletano

Il giorno di San Valentino potrebbe essere l’occasione perfetta per chiedere la mano alla propria innamorata. Ma dove andare, tra tutte le bellissime location presenti in Italia, per rendere speciale questo momento?

Per scoprirlo, CasinoItaliani ha analizzato i dati di Instagram e TikTok, per rivelare quali destinazioni Italiane sono considerate le più romantiche e popolari per fare il grande passo, e Capri è la tra le destinazioni più gettonate in Italia per la proposta di matrimonio.

Capri è la sesta destinazione più gettonata in Italia per la proposta di matrimonio, rispettivamente con 107.457 views su TikTok e 233 post su Instgram, per un totale di 107.690 ricerche sui social media. Restando in Campania, anche Positano si colloca tra le località italiane più popolari per la proposta di matrimonio, con centinaia di migliaia di vews sui social media.

La destinazione delle proposte di matrimonio più popolare in Italia? È la Fontana di Trevi, con un totale complessivo di poco più di 16.1 milioni di visualizzazioni su TikTok e post su Instagram, taggati #trevifountainproposal e #trevifountainengagement.

Metodologia della ricerca

CasinoItaliani ha messo insieme un elenco di 57 destinazioni popolari in Italia citate negli articoli online. Utilizzando i dati di TikTok e Instagram per l'hashtag #[località]proposal e #[località]engagement ogni location è stata analizzata per rivelare le destinazioni più popolari per la proposta di matrimonio in Italia.