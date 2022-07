Storie assurde di Napoli e dintorni: al Pronto Soccorso in ambulanza, con due coltelli

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono dovuti intervenire ieri sera, sul tardi, presso l’ospedale Maresca dove, nel Pronto soccorso, un uomo minacciava il personale sanitario brandendo un coltello.

L'uomo, un 51enne del posto già noto alle forze dell'ordine, a causa di un malore era stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dove c'erano diverse persone in attesa di essere visitate. Ha così pensato bene di estrarre un coltello e puntarlo contro il personale sanitario per essere visitato subito, senza dover attendere il proprio turno (che nei pronto soccorso è stabilito in ordine alla gravità di condizioni e sintomi).

I carabinieri intervenuti hanno avuto rapidamente la meglio sull'uomo, che è stato disarmato e perquisito: nel borsello che aveva con sé c'era un altro coltello, a serramanico. L'uomo è stato denunciato per minaccia e porto di armi.